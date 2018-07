Berlin (dpa) - An der Berliner Charité soll ab heute ein Expertenteam um die frühere Bundesjustizministerin Brigitte Zypries die Abläufe überprüfen. Hintergrund sind Missbrauchsvorwürfe und das damit verbundene Informationschaos. Die Uni-Klinik war massiv in die Kritik geraten, weil sie erst nach einer Woche über die Vorwürfe berichtet hatte. Klinik-Chef Karl Max Einhäupl kündigte an, Krankenpfleger besser überprüfen zu wollen. Ein 58 Jahre alter Pfleger soll eine 16-jährige Patientin sexuell missbraucht haben.

