Lahore (AFP) Nach der Einnahme eines giftigen Hustensafts sind in Pakistan mindestens 13 Menschen gestorben. Wie die Behörden in der östlichen Stadt Lahore nahe der Grenze zu Indien am Montag mitteilten, handelte es sich bei den meisten der Opfer um Drogensüchtige, die den Saft eingenommen hätten, um sich zu berauschen. Die Menschen starben demnach seit Freitag. Die Behörden schlossen drei Apotheken, nahmen deren Inhaber fest und ordneten an, den Saft aus dem Handel zu nehmen. Zudem wurden eine Arzneimittelfabrik geschlossen und dort genommene Proben zur Untersuchung an ein Labor gegeben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.