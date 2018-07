Lüneburg (dpa) - Ob Prostitution in Wohnmobilen vergnügungssteuerpflichtig ist, muss seit heute das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht klären. Ein Eigentümer von fünf derartigen Fahrzeugen hatte in zweiter Instanz gegen die Stadt Soltau geklagt. Der Ort erhebt für die sogenannten Lovemobile eine entsprechende Abgabe von fünf Euro pro Tag. Damit solle nicht nur die Stadtkasse aufgebessert werden, heißt es. Nach eigenen Angaben will die Stadt damit auch diese Form der Prostitution eindämmen. Die Vorinstanz hatte die Abgabe für zulässig befunden.

