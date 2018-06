Johannesburg (AFP) Mit einer Opferzeremonie hat die Familie von Südafrikas Staatschef Jacob Zuma die Ahnen beschworen, dessen Wiederwahl als ANC-Parteichef zu sichern. Zwölf Kühe wurden laut örtlichen Presseberichten vom Montag für die Feier am Wochenende in Zumas Heimatdorf Nkandla in der Provinz KwaZulu-Natal geopfert.

