Polsdorf (dpa) - Der Angriff eines Polizeihundes auf Kinder in Polsdorf ist bereits der zweite Fall in Bayern in diesem Jahr, bei dem ein freilaufender Diensthund Menschen verletzt hat. Erst im Mai hatte ein Polizeihund im oberpfälzischen Waldmünchen eine 75 Jahre alte Frau in den Oberschenkel gebissen. Im jüngsten Fall griff der Hund gestern im mittelfränkischen Polsdorf sechs Kinder an und biss zu. Sie wurden erheblich verletzt.

