Offenbach (dpa) - Vorbei das graue Nebelwetter - zum ersten Advent wird es winterlich in Deutschland. Die Wetterlage stelle sich in der zweiten Wochenhälfte komplett um, «so dass es zu einem markanten Wintereinbruch kommt», sagte Meteorologe Christian Herold vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Montag.

Polarluft dringt nach Deutschland vor. Jeden Tag wird es ein bisschen kälter, ab Donnerstag schneit es zunächst im Westen, dann auch im Osten bis ins Flachland. Im Erzgebirge, im Bayerischen Wald und in den Alpen könnten zehn Zentimeter Neuschnee fallen.

Am Freitag lassen die Schneefälle nach, aber das winterliche Wetter mit einstelligen Plustemperaturen tagsüber und Frost in den Nächten soll bis über das Wochenende bleiben. Das Wetter richtet sich damit nach dem Jahreszeitenkalender der Meteorologen: Für sie beginnt der Winter nämlich schon am Samstag, dem 1. Dezember, im Kalender steht er erst ab 21. Dezember.