Kairo (AFP) Bei Protesten gegen die Machtausweitung des ägyptischen Präsidenten Mohammed Mursi hat es am Dienstag in der nördlichen Stadt Mahalla schwere Zusammenstöße zwischen Anhängern und Gegnern des Staatschefs gegeben. Nach Angaben der Sicherheitskräfte bewarfen sich Mitglieder beider Lager mit Steinen. Mursi-Gegner versuchten das Büro der Muslimbrüder-Partei Freiheit und Gerechtigkeit in der Stadt im Nildelta zu stürmen. Die Partei erklärte auf ihrer Website, 80 ihrer Anhänger seien verletzt worden. Der Polizei warf sie vor, nicht eingeschritten zu sein.

