Dhaka (AFP) Nach dem verheerenden Brand in einer Textilfabrik in Bangladesch mit 110 Toten fahndet die Polizei nach dem Besitzer. Delwar Hossain solle unter anderem zu den Vorwürfen befragt werden, wonach Bauvorschriften bei der neunstöckigen Fabrik nicht eingehalten wurden, sagte der Polizeichef von Dhaka, Habibur Rahman, der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag. Auch gebe es Berichte, wonach Manager der Fabrik trotz des Feuers den Arbeitern verboten hätten, das Gebäude zu verlassen. So sei den Arbeitern gesagt worden, es handele sich um eine Brandschutzübung.

