München (SID) -

Svetislav Pesic ist neuer Trainer beim Basketball-Bundesligisten Bayern München. Der 63-jährige Serbe löst mit sofortiger Wirkung Yannis Christopoulos ab und erhält zunächst einen Vertrag bis zum Saisonende. Pesic hatte die deutsche Nationalmannschaft im Sommer als Bundestrainer mit acht Siegen aus acht Qualifikationsspielen souverän zur EM in Slowenien (4. bis 22. September 2013) geführt, seinen ausgelaufenen Vertrag aber nicht verlängert.

"Ich freue mich, dass ich ein Teil eines der größten Klubs der Welt bin", sagte der neue Trainer bei seiner Vorstellung. Pesic will sich "kurzfristige Ziele" setzen, denkt aber auch an den Titel: "Ich kann versprechen, dass wir um die Meisterschaft mitspielen können. Ob wir gewinnen, weiß ich nicht. Wir haben das Potenzial."

Der Deutsche Basketball Bund (DBB) will jetzt nach einem neuen Bundestrainer suchen. "Der Deutsche Basketball Bund ist gut vorbereitet auf die neue Situation und wird nun weiter intensiv am Thema Bundestrainer arbeiten, um den neuen Mann auf der Kommandobrücke bald präsentieren zu können", teilte DBB-Präsident Ingo Weiss in einer Stellungnahme mit.

Pesic, der bereits von 1987 bis 1993 als Bundestrainer gearbeitet hatte und erst im Frühjahr als Nachfolger von Dirk Bauermann in sein Amt zurückgekehrt war, wird in München eng mit seinem Sohn Marko zusammenarbeiten. Der 35-Jährige ist beim ambitionierten Klub seit dem Bundesliga-Aufstieg im vergangenen Jahr Sportdirektor.

Bauermann war in München unmittelbar vor dem Saisonbeginn überraschend durch seinen Assistenten Christopoulos ersetzt worden, doch die Mannschaft blieb unter dem Griechen hinter den Erwartungen zurück. Mit fünf Siegen und fünf Niederlagen sind die Bayern in der Tabelle derzeit nur Neunter. Zuletzt setzte es am Samstag beim 73:78 gegen die Braunschweig Phantoms die dritte Heimpleite der Saison.