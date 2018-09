Szolnok (SID) - Der frühere deutsche Basketball-Meister EWE Baskets Oldenburg hat in der EuroChallenge vorzeitig die zweite Gruppenphase der besten 16 Mannschaften erreicht. Die Niedersachsen gewannen mit 85:67 (45:27) beim ungarischen Titelträger Szolnaki Olaj und sind mit vier Siegen aus vier Spielen nicht mehr von einem der ersten zwei Plätze in der Gruppe F zu verdrängen.

In Szolnok in der Puszta übernahmen die Oldenburger von Beginn an das Kommando und hatten den Gegner sicher im Griff. Lediglich im mit 14:21 verlorenen dritten Viertel hatte der Bundesligist leichte Schwierigkeiten. Bester Werfer der Oldenburger war Dru Joyce mit 15 Punkten.