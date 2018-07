New York (dpa) - Die Geheimnisse der New Yorker Behörden liegen auf der Straße: Bei der traditionellen Erntedankparade in New York sind offenbar auch vertrauliche Polizeidokumente als Papierschnipsel auf die Feiernden niedergeregnet. CNN berichtet, dass ein Anwalt die Schreiben, die zum großen Teil noch leserlich waren, eindeutig identifiziert habe. Nun ermittele die Polizei, wie die Akten zu grobgeschnittenem Konfetti werden konnten. Selbst Sozialversicherungsnummern, für viele Amerikaner der wichtigste Ausweis ihrer Identität, seien lesbar gewesen, hieß es.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.