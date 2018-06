Berlin (AFP) Der Bundestag soll nach derzeitiger Planung am Donnerstag über die Griechenland-Hilfen abstimmen. Vorgesehen sei, dass Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) zunächst eine Regierungserklärung abgebe und anschließend über den Antrag der Bundesregierung abgestimmt werde, sagte der Unions-Parlamentsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer (CDU) am Dienstag in Berlin. Zuvor sollen bei Bedarf am Donnerstagmorgen noch einmal Fraktionssitzungen stattfinden können. Dies sei die "derzeitige Grobplanung", sagte Grosse-Brömer.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.