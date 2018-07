Essen (AFP) Die Bundesregierung rechnet einem Zeitungsbericht zufolge für die kommenden Jahre mit einem Ende des Beschäftigungsbooms in Deutschland. Bis 2016 gehe der Bund nur noch von einem geringfügigen Rückgang der Zahl der Arbeitslosen um rund 40.000 aus, berichteten die Zeitungen der "WAZ"-Mediengruppe am Dienstag unter Berufung auf den noch unveröffentlichten Rentenversicherungsbericht. Demnach werde sich die Arbeitslosenzahl von heute 2,89 Millionen auf 2,85 Millionen in vier Jahren verringern.

