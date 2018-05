Brüssel (AFP) Nach mehr als elfstündigen Beratungen zeichnet sich nach Angaben von EU-Diplomaten eine Einigung zwischen Eurozone und Internationalem Währungsfonds (IWF) auf einen Hilfsplan für Griechenland ab. Es werde an einer Erklärung gearbeitet, sagte einer der Diplomaten am späten Montagabend in Brüssel. Einem anderen Diplomaten zufolge soll mit den vereinbarten Maßnahmen Griechenlands Schuldenstand bis zum Jahr 2020 auf 124 Prozent der griechischen Wirtschaftskraft gedrückt werden. Eine abschließende Einigung der Geldgeber stehe aber noch aus.

