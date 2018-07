Brüssel (AFP) Die Eurozone und der Internationale Währungsfonds (IWF) haben sich auf einen Plan zum Abbau des griechischen Schuldenberges verständigt. "Die Entscheidung wird sicher die Unsicherheit verringern und das Vertrauen in Europa und Griechenland stärken", sagte der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, am frühen Dienstagmorgen nach mehr als zwölfstündigen Beratungen in Brüssel. Die Einigung sieht Diplomatenangaben zufolge vor, den Schuldenstand des Landes bis zum Jahr 2020 auf 124 Prozent der griechischen Wirtschaftskraft zu drücken.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.