Kiel (AFP) Rund zwei Jahre nach dem tödlichen Unfall einer Marine-Kadettin ist das Segelschulschiff "Gorch Fock" am Dienstag von Kiel aus erstmals wieder auf große Fahrt gegangen. Der weiße Dreimaster machte sich am Vormittag mit etwa 150 Besatzungsmitgliedern auf den Weg zu den Kanarischen Inseln, wie ein Marinesprecher mitteilte. Die Reise dient zunächst nur der Schulung der sogenannten Stammbesatzung. Neue Kadetten, die auf dem Schiff ihre Offiziersausbildung absolvieren, gehen erst Ende Januar 2013 wieder an Bord.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.