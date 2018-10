Frankfurt/Main (AFP) Die Einigung auf neue Hilfen für Griechenland durch die internationalen Geldgeber hat am Dienstag die Kurse an den Börsen in Europa steigen lassen. An der Deutschen Börse in Frankfurt am Main stieg der Deutsche Aktienindex (Dax) zu Handelsbeginn um 0,7 Prozent auf 7343,01 Punkte. In London stiegen die Kurse um 0,6 Prozent. In Paris kletterte das Leitbarometer an der Börse um 0,74 Prozent auf 3526,79 Punkte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.