Berlin (AFP) Die von den Euro-Finanzministern vereinbarten Hilfsmaßnahmen für Griechenland werden sich auch auf den Bundeshaushalt auswirken. Die geplanten Zinssenkungen für Griechenland-Kredite würden zu Mindereinnahmen von 130 Millionen Euro führen, sagte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) am Dienstag in Berlin. Hinzu komme der Verzicht auf den deutschen Anteil an den Gewinnen, die die Europäische Zentralbank (EZB) mit ihren Ankaufprogrammen für griechische Staatsanleihen erzielt. Schäuble begründete diesen Verzicht mit dem gebotenen "Maß an Fairness" gegenüber Griechenland. Diese Gewinne an Athen zurückzugeben, sei "Teil der Solidarität in einer schwierigen Zeit".

