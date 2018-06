Brüssel (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) will die Zustimmung des Bundestags zu den neuen Hilfsbeschlüssen für Griechenland bis Ende der Woche einholen. "Wir haben jetzt ein Ergebnis, dass wir unseren Parlamenten berichten können und zur Zustimmung vorschlagen können", sagte Schäuble am frühen Dienstagmorgen in Brüssel. Das Zustimmungsverfahren solle "bis Freitag" abgeschlossen werden. Dieser Zeitplan sei "eng", da etwa noch die entsprechenden Dokumente übersetzt werden müssten, sagte Schäuble.

