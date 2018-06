Titisee-Neustadt (AFP) Nach dem verheerenden Brand in einer Behindertenwerkstatt wollen die Gemeinde Titisee-Neustadt und ihre Bürger am Samstag mit einem Trauergottesdienst Abschied von den 14 Toten nehmen. Das teilte das Büro des Bürgermeisters am Dienstag mit. Die Veranstaltung soll demnach ab 11.00 Uhr im Münster Sankt Jakobus in Neustadt stattfinden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.