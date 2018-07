Hannover (SID) - Die Hannover Scorpions haben sich für die Deutsche Eishockey Liga (DEL) noch einmal in der Defensive verstärkt und den russischen Verteidiger Artjom Ternawski verpflichtet. Der 29-Jährige spielte in der vergangenen Saison für den KHL-Klub Atlant Mytischtschi. "Wir haben schon zu Beginn der Saison einen stabilen Verteidiger gesucht. Artjom hat jahrelang in der KHL gespielt und verfügt über eine Menge Erfahrung. Er wird unsere Defensive stärken und verleiht dem Kader mehr Tiefe", sagte Trainer Igor Pawlow.