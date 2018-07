Brüssel (dpa) - Aufatmen in Griechenland: Die internationalen Geldgeber haben sich nach wochenlangem Gefeilsche auf die Auszahlung von neuen Milliardenkrediten verständigt. Außerdem wird dem Land mit einem Maßnahmenbündel geholfen, um langfristig die Schuldenlast zu drücken. Schon übermorgen soll der Bundestag voraussichtlich über die neuen Hilfen entscheiden. Nach Aussagen von Politikern der Koalition in Berlin zeichnet sich eine breite Mehrheit ab. Der griechische Ministerpräsident Antonis Samaras zeigte sich in Athen erleichtert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.