Brüssel (dpa) - Nach der Einigung der internationalen Geldgeber über neue Griechenland-Hilfen hofft Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) auf eine Abstimmung des Bundestages noch diese Woche.

Er hoffe, dass die parlamentarischen Beratungen bis zu diesem Freitag abgeschlossen werden können, sagte Schäuble am frühen Dienstagmorgen in Brüssel nach mehr als zwölfstündigen Verhandlungen der Euro-Gruppe mit den Spitzen von IWF und EZB. «Der vorgesehene Zeitplan ist eng.» Die Unterlagen zu der vereinbarten Lösung müssten nun rasch vorgelegt werden. «Das Ganze ist hinreichend kompliziert.» Dafür seien Zeit und intensive Diskussionen im Plenum und in den Bundestags-Ausschüssen nötig, sagte Schäuble.