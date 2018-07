Brüssel (AFP) Der Wikileaks-Mitbegründer Julian Assange hat die Europäische Kommission aufgefordert, zur Aufhebung einer Blockade seiner Internet-Enthüllungsplattform durch die Kreditkartenriesen Visa und Mastercard beizutragen. In einer am Dienstag über Video ausgestrahlten Botschaft erklärte Assange, seit der Blockade im Dezember 2010 habe Wikileaks einen Verlust von mindestens 50 Millionen Dollar (38,6 Millionen Euro) an Spendengeldern zu verzeichnen.

