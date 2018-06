Wellington (dpa) - Ausnahmezustand in Wellington: Neuseelands Hauptstadt hat sich zur Weltpremiere des Films «Der Hobbit» in «Mitte von Mittelerde» umbenannt. Einige der 400 000 Einwohner feiern in Kostümen mit. Gestern landete eine Boeing der Air New Zealand mit 73 Meter langem «Hobbit»-Design auf dem Flughafen mit mehreren Stars an Bord. Zur Premiere kommen unter anderem Bilbo-Beutlin-Darsteller Martin Freeman und Andy Serkis, der wieder Gollum spielt. Der Film läuft in Deutschland am 13. Dezember an.

