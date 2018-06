São Paulo (SID) - Das dramatische Saisonfinale in São Paulo, der dritte WM-Titel für Sebastian Vettel und der Abschied von Michael Schumacher haben die RTL die beste Formel-1-Quote seit fünf Jahren beschert. Als Vettel um 18:48 Uhr deutscher Zeit die Ziellinie überquerte, erreichte der Kölner Privatsender einen Spitzenwert von 13,70 Millionen Zuschauern.

Schon beim Start um 17.00 Uhr MEZ hatten 9,40 Millionen Zuschauer eingeschaltet. Der Durchschnittswert von 10,62 Millionen bedeutete einen Marktanteil von 40,9 Prozent und sogar 44 Prozent bei der wichtigen Zielgruppe der 14-49-Jährigen. Dies war der beste Durchschnittswert seit dem Saisonfinale 2007 in Brasilien, das 11,10 Millionen Zuschauer im Schnitt verzeichnet hatte.

"Das macht schon jetzt viel Vorfreude auf die kommende Saison", sagte RTL-Sportchef Manfred Loppe: "Das gewaltige Zuschauerinteresse bei dem von der ersten bis zur letzten Sekunde dramatischen Herzschlagfinale lässt zudem erahnen, welches Potenzial die Königsklasse auch in der Zukunft hat."

Insgesamt kam RTL 2012 dennoch auf einen Durchschnitt von 5,58 Millionen Zuschauer in den 20 Läufen (34 Prozent) und damit ein geringes Minus gegenüber 2011 von 0,36 Millionen. "Die beiden Großereignisse EM und Olympia konnten im Sportjahr 2012 nicht spurlos an uns vorübergehen", sagte Loppe: "Vor diesem Hintergrund und angesichts von sechs naturgemäß zuschauerschwächeren Frührennen sind wir mit der Gesamtbilanz der Formel 1 überaus zufrieden. Tatsache ist ebenfalls, dass die Fragmentierung des Fernsehmarktes durch eine an Tempo zulegende Digitalisierung auch an Sportübertragungen nicht komplett vorbei geht."