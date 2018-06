Paris (AFP) Die Arbeitslosigkeit in Frankreich ist erneut stark gestiegen. Im Oktober waren mehr als 3,1 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet, wie das Arbeitsministerium am Dienstagabend in Paris mitteilte. Dies seien 45.500 mehr Menschen ohne Job als noch im September. Aufs Jahr gesehen stieg die Arbeitslosigkeit um 10,6 Prozent. Insgesamt verschlechterte sich die Situation auf dem französischen Arbeitsmarkt bereits den 18. Monat in Folge.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.