Dortmund (dpa) - Der deutsche Fußball-Meister Borussia Dortmund hat die Generalprobe für das Gigantenduell gegen den FC Bayern verpatzt. Für den schwachen BVB reichte es gegen Fortuna Düsseldorf nur zu einem 1:1 (1:0).

Nach einem Traumtor von Jakub Blaszczykowski (43. Minute) folgte die Ernüchterung: Stefan Reisinger (78.) traf für den beherzt aufspielenden Bundesliga-Aufsteiger.

Vier Tage vor dem Gipfeltreffen in München sahen 80 100 Zuschauer im Signal Iduna Park einen weitgehend passiven BVB, der erst in der Schlussphase engagierter wirkte. In den hektischen Minuten vor dem Abpfiff musste Düsseldorfs Ivan Paurevic (87.) nach einer gelb-roten Karte vom Platz.

Das dritte Spiel in sieben Tagen - der enge Terminplan hatte beim BVB Spuren hinterlassen: Mats Hummels, Ilkay Gündogan und Mario Götze mussten verletzt passen, stattdessen rückten Kevin Großkreutz, Sebastian Kehl und Felipe Santana in die Startelf. Trainer Jürgen Klopp wies vor der Partie Spekulationen zurück, er wolle vor dem Duell gegen den Tabellenführer am Samstag einige Spieler schonen. «Wenn ich rotiert hätte, hätte ich nicht das ganze Zentrum rausgenommen.» Mit noch größeren Verletzungssorgen hatte allerdings Düsseldorf zu kämpfen - gleich mehrere Stammspieler fielen aus.

Der BVB begann genauso zurückhaltend wie die Zuschauer: Die Fans beteiligten sich an einer bundesweiten Protestaktion gegen ein neues Sicherheitskonzept der Liga-Organisatoren und verbrachten die ersten zwölf Spielminuten schweigend. Die ungewohnte Stille in der sonst für ihre gute Stimmung berühmten Arena schien sich auf das Spiel der Dortmunder niederzuschlagen. Zurückhaltend, risikoscheu und ungefährlich trat der deutsche Meister auf; in der ersten halben Stunde gab es keine einzige Torchance.

Das Kreativ-Duo Götze und Gündogan wurde auf dem Platz schmerzlich vermisst. Und: Die gut organisierten Düsseldorfer erschwerten das Kombinationsspiel des Tabellen-Zweiten.

Erst kurz vor dem Halbzeitpfiff blitzte die Offensivstärke der Borussia dank zweier Chancen von Marco Reus auf. Und dann kam Jakub Blaszczykowski: Sein Treffer nach Vorlage von Großkreutz riss die Fans zu Begeisterungsstürmen hin.

Nach der Pause dann stand die Fortuna knapp vor dem Ausgleich: Stefan Reisinger (57.) hatte BVB-Keeper Roman Weidenfeller schon bezwungen - doch dann lenkte ausgerechnet Düsseldorfs Ken Ilsö den Ball weg vom Tor. Die Passivität der Dortmunder ließ die Gäste immer mutiger werden - und in der 78. Minute machte es Reisinger besser. Per Kopfball bescherte er der Fortuna einen Punkt beim Meister.