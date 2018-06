Berlin (dpa) - Borussia Dortmund hat den erhofften Rückenwind für das Bundesliga-Gipfeltreffen mit dem FC Bayern München verpasst. Vier Tage vor dem Showdown beim Rekordmeister kam der Double-Gewinner gegen Fortuna Düsseldorf nur zu einem 1:1 (1:0).

Die Münchner können im zweiten Teil des 14. Spieltags beim SC Freiburg nun die Herbstmeisterschaft perfekt machen und ihren Vorsprung auf 11 Punkte ausbauen.

Die weiteren Bayern-Verfolger patzten ebenfalls. Der FC Schalke 04 verlor beim Hamburger SV mit 1:3 (0:0) und bleibt ebenso zehn Zähler hinter dem Spitzenreiter wie Eintracht Frankfurt. Im Rhein-Main-Derby unterlagen die Hessen gegen den FSV Mainz 05 mit 1:3 (0:2). Die SpVgg Greuther Fürth verpasste durch die 0:2 (0:1)-Niederlage bei Hannover 96 den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze.

Wie schon zweieinhalb Stunden zuvor in der zweiten Liga stand auch der Beginn der Partien im Oberhaus ganz im Zeichen des Fanprotests gegen das geplante Sicherheitskonzept. Dieses wollen die Proficlubs am 12. Dezember verabschieden. Viele Zuschauer schwiegen während der ersten zwölf Minuten und zwölf Sekunden.

Selbst in dem für seine Stimmung bekannten ausverkauften Dortmunder Stadion war es anfangs ungewohnt still. Pünktlich nach zwölf Minuten entlud sich aber die Begeisterung - bis zum Torjubel mussten sich Borussias Anhänger aber noch bis kurz vor der Pause gedulden. Erst Jakub Blaszczykowski (43.) erlöste den BVB. Stefan Reisinger erzielte in der 78. Minute per Kopf den Ausgleich. Die Dortmunder konnten auch die Überzahl nach der Gelb-Roten Karte für Ivan Paurevic (87.) nicht mehr nutzen.

Nach dem dritten Spiel ohne Sieg in Serie liegen die drittplatzierten Schalker zwei Punkte hinter dem Revierrivalen. Mit einem Weitschuss ließ Hamburgs Maximilian Beister (52.) dem Gäste-Torwart Lars Unnerstall keine Chance. Nach glänzender Vorarbeit von Dennis Diekmeier erhöhte Artjoms Rudnevs (65.) für die Hanseaten, die sich nach dem 0:2 in Düsseldorf deutlich verbessert präsentierten. Klaas-Jan Huntelaar (80.) konnte nach einem verpatzten Handelfmeter im Nachschuss nur den zwischenzeitlichen Anschluss herstellen, Milan Badelj (90.+2) besorgte das 3:1 der Hamburger.

Den Schwung des starken Saisonstarts hat Frankfurt bei nur einem Sieg aus den vergangenen sechs Partien inzwischen verloren. Die Eintracht verschlief die erste Halbzeit gegen Mainz komplett und wachte erst nach den Gegentreffern durch Andreas Ivanschitz (18.), Shawn Parker (42.) und Nikolce Noveski (52.) auf. Auch das Eigentor von FSV-Stürmer Adam Szalai (55.) brachte jedoch nicht die Wende. Während Frankfurt zunächst zumindest für eine Nacht punktgleich mit Schalke auf Platz vier verharrt, rücken die Mainzer an die Europapokalplätze heran. Julian Baumgartlinger (88.) sah bei den Gästen kurz vor Schluss noch die Gelb-Rote Karte.

Die Europapokalränge darf auch Hannover in dieser Saison wieder anpeilen. Beim Arbeitssieg über unglückliche Fürther reichte den Niedersachsen eine durchschnittliche Leistung. Mame Diouf (4.) erzielte die frühe Führung, Mario Eggimann (69.) sorgte für die Vorentscheidung. Sollte der FC Augsburg am Mittwoch beim VfB Stuttgart mindestens ein Unentschieden erreichen, würde Fürth auf den letzten Tabellenplatz rutschen.