München (SID) - Bayern Münchens Trainer Jupp Heynckes glaubt nicht an eine Rückkehr von Superstar Arjen Robben im Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag gegen Borussia Dortmund. "Ich habe auch gelesen, dass er am Samstag auf den Platz hüpft. Aber er hat noch nicht trainiert. Er macht im Reha-Bereich seine Arbeit, dann sehen wir, wann er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann", sagte der 67-Jährige vor dem Spiel am Mittwoch (20.00 Uhr/Sky und Liga total!) beim SC Freiburg.

Der Niederländer, der am Sonntag ins Lauftraining einstieg, wird gegen die Breisgauer wegen der Folgen eines Muskelfaserrisses definitiv fehlen. Auch Daniel van Buyten (Bronchitis) fällt neben Luiz Gustavo (Leisten-OP) und Emre Can (Sprunggelenk) aus.