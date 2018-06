Bremen (SID) - Trainer Thomas Schaaf vom Fußball-Bundesligisten Werder Bremen muss am Mittwoch (20.00 Uhr/Sky und Liga total!) gegen Bayer Leverkusen auf Angreifer Marko Arnautovic verzichten. Für den erkälteten Nationalspieler aus Österreich wird wohl Niclas Füllkrug auflaufen. Zudem ließ Schaaf am Dienstag offen, ob Kapitän Clemens Fritz von Beginn an spielen kann. Der 31-Jährige war nach überstandener Sehnenzerrung im Adduktorenbereich zuletzt beim VfL Wolfsburg (1:1) in der 82. Minute eingewechselt worden.