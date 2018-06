Berlin (dpa) - Rund einen Monat vor Inkrafttreten der Pflegereform von Union und FDP beleuchtet eine neue Studie die Situation der Altenpflege in Deutschland. Die Krankenkasse Barmer GEK legt dazu heute in Berlin einen Pflegereport vor. Der Vorgängerreport von 2010 hatte gezeigt, dass statistisch gesehen insgesamt zwei von drei Bundesbürger dement oder pflegebedürftig werden. Die Studie lenkte den Blick der Öffentlichkeit darauf, dass auf die Sozialkassen in Deutschland eine Kostenlawine zurollt. Die schwarz-gelbe Koalition will mit ihrer Reform unter anderem Demenzkranke besser stellen.

