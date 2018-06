Berlin (dpa) - Pflegebedürftige müssen im Schnitt insgesamt 31 000 Euro aus eigener Tasche für das Pflegeheim zahlen. Das geht aus dem am Dienstag in Berlin veröffentlichten Pflegereport 2012 der Krankenkasse Barmer GEK hervor. Im Extremfall reichen die privaten Anteile bei stationärer Pflege bis zu 305 000 Euro.

Die Pflegeversicherung übernimmt im Schnitt für einen Pflegeversicherten Leistungen in Höhe von 33 000 Euro. Frauen müssen wegen längerer Heimpflege privat im Schnitt 45 000 Euro beisteuern, während Männer 21 000 Euro selbst aufbringen müssen.

Die Barmer GEK kritisierte, die von der Koalition geplanten staatlich geförderten Pflegezusatzversicherungen seien angesichts der Kosten nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Unabhängig vom Einkommen sollen Versicherte 5 Euro pro Monat erhalten, wenn der monatliche Beitrag mindestens 10 Euro beträgt. Dieser sogenannte «Pflege-Bahr» soll zusammen mit der schwarz-gelben Pflegereform Anfang 2013 eingeführt werden. Die Details sollen in einer Verordnung geregelt werden, die an diesem Mittwoch das Kabinett passieren soll.

Laut Report ist die Zahl der Pflegebedürftigen 2011 erstmals weniger stark gewachsen. In den Vorjahren hatte die Zahl in den neuen Ländern teils sehr viel stärker zugenommen als in den alten Ländern.

