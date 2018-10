Tokio (AFP) Ein Mangel an Helium-Gas hat die Betreiber des Freizeitparks Disneyland in Tokio dazu veranlasst, den Verkauf von Ballons in den Formen von Micky Maus, Donald Duck und Co. auszusetzen. Die Betreiberfirma Oriental Land Co habe keine regelmäßige Helium-Versorgung sicherstellen können, sagte ein Firmenvertreter am Dienstag. Das Gas sei weltweit knapp geworden. Daher hätten die Lieferanten überall Probleme, die Nachfrage zu bedienen. Der Ballonverkauf werde wieder aufgenommen, wenn es genügend Gas gebe.

