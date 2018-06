Ramallah (dpa) - Zur Klärung eines Giftmordverdachts ist der Leichnam des früheren Palästinenserführers Jassir Arafat in Ramallah am Morgen exhumiert worden. Wie der offizielle Sender Radio Palästina berichtet, hätten ausländische Experten bereits mit der Entnahme von Proben begonnen. Ihre Untersuchung soll Klarheit bringen, ob der 2004 gestorbene Arafat vergiftet wurde. Das glauben viele Palästinenser und verdächtigen Israel. Der Mordverdacht verstärkte sich noch, als Schweizer Experten an der Wäsche Arafats Spuren der radioaktiven Substanz Polonium-210 fanden.

