Peking (dpa) - Erneut haben sich in China mehrere junge Tibeter aus Protest gegen die chinesische Herrschaft in ihrer Heimat selbst verbrannt. Seit Sonntag kamen dabei mindestens zwei junge Männer im Alter sowie eine buddhistische Nonne ums Leben, wie Exil-Tibeter und Menschenrechtsgruppen mitteilten. Das Schicksal eines 20 Jahre alten Tibeters sei noch unklar. Er war von Sicherheitskräften weggebracht worden war, nachdem er sich in Brand gesteckt hatte. Damit stieg die Zahl der Selbstverbrennungen allein in diesem Monat auf mindestens 20.

