Berlin (dpa) - Der amerikanische Popstar Bruno Mars (26) teilt seinen Erfolg mit seiner Familie. «Ich habe meiner Mom ein Haus gekauft», sagte der Grammy-Preisträger der Nachrichtenagentur dpa in Berlin auf die Frage, ob er seiner Mutter einen Cadillac gekauft habe wie einst Elvis.

Das einzige, was laut Mars am Musikerleben anstrengend sein kann, ist das Reisen. Dafür gebe es eine Belohnung: die Auftritte und die Fans, die die Musik zu einem Teil ihres Lebens machten. Der Sänger («Just The Way You Are», «Grenade») veröffentlicht am 7. Dezember sein zweites Studioalbum, «Unorthodox Jukebox». Zu Elvis hat Mars eine besondere Beziehung: Schon mit fünf Jahren stand er als Presley-Imitator auf der Bühne.