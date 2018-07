Berlin (dpa) - Es dürfte eines der Top-Konzertereignisse des nächsten Jahres werden: Im Oktober 2013 gastiert Peter Gabriel auf fünf deutschen Bühnen, um sein 80er-Jahre-Meisterwerk «So» in voller Schönheit aufzuführen.

Der inzwischen 62 Jahre alte Popsänger will dann nicht nur alle Lieder des 1986 erschienenen Albums - von «Red Rain» über «Sledgehammer» und «Don't Give Up» bis »In Your Eyes» - spielen. Er hat bei den Auftritten auch noch die Original-Liveband von 1987 an Bord: David Rhodes (Gitarre), Tony Levin (Bass), David Sancious (Keyboards) und Manu Katché (Schlagzeug).

Die an Eleganz und Melodienreichtum kaum zu überbietende Platte bedeutete für den ehemaligen Genesis-Frontmann Gabriel vor 25 Jahren den kommerziellen Durchbruch als Solokünstler. Auch wegen der raffinierten Umsetzung im Videoformat wurde «So» eines der prägenden Werke des Jahrzehnts. Kürzlich erschien das Album in mehreren Jubiläumsversionen (EMI Classics), unter anderem als 3-CD-Box mit bislang unveröffentlichten Liveaufnahmen von 1987.

Bei Peter Gabriels «Back to front»-Tour 2013 sind Deutschland- Konzerte geplant in Leipzig (11.10.), Stuttgart (13.10.), Düsseldorf (16.10.), Hamburg (18.10.) und Berlin (19.10.). Tickets gibt es ab Mittwoch (28. November) online, ab 30. November dann im regulären Vorverkauf.

