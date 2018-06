«WAZ»: Regierung korrigiert Arbeitsmarkt-Prognose nach unten

Berlin (dpa) - Die Bundesregierung korrigiert ihre Prognosen für den Arbeitsmarkt deutlich nach unten. Das berichten die Zeitungen der «WAZ»-Mediengruppe. Sie erwartet demnach bis 2016 nur noch einen Rückgang um 40 000 Erwerbslose. Bislang sei die Regierung davon ausgegangen, dass die Zahl der Arbeitslosen von 2012 bis 2016 um fast eine Viertelmillion zurückgehen werde. Die «WAZ»-Mediengruppe bezieht sich auf den Rentenversicherungsbericht. Die Arbeitslosenzahl läge danach im Jahr 2016 bei 2,85 Millionen. Für 2012 rechnete die Bundesregierung zuletzt mit im Schnitt 2,9 Millionen Arbeitslosen.

Mursi rückt nicht von Verfassungserklärung ab - Weitere Proteste

Kairo (dpa) - In Ägypten gehen die Proteste gegen den autoritären Führungsstil des islamistischen Staatschefs Mohammed Mursi weiter. Liberale und linke Gruppen haben zu Demonstrationen aufgerufen. Doch trotz tagelanger Proteste mit einem Toten und Hunderten Verletzten rückt Mursi nicht von seiner umstrittenen Verfassungserklärung ab. Bei einem Treffen mit Mitgliedern des Obersten Richterrates versicherte der Islamist, die Unabhängigkeit der Justiz zu respektieren. Die von Mursi verkündeten Dekrete, mit denen er seine Macht ausgeweitet hatte, beträfen nur Fragen der «Souveränität».

Europa-Politiker Brok droht Ägypten mit Kürzung der EU-Hilfen

Frankfurt (dpa) - Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Europa-Parlament, Elmar Brok, hat Ägypten mit einer Kürzung der EU-Hilfen gedroht, falls Präsident Mohammed Mursi an seinen Maßnahmen zur Ausschaltung der Justiz festhält. Wenn Mursi den Weg in die Diktatur wähle, werde weniger Geld fließen, sagte Brok der Frankfurter Rundschau. Die EU habe Ägypten nach dem Arabischen Frühling zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt, um Wirtschaft, Infrastruktur und den Aufbau staatlicher Institutionen zu fördern. Mursi rückt von seiner umstrittenen Verfassungserklärung nicht ab.

Gebeine Arafats werden wegen Giftmord-Verdachts exhumiert

Ramallah (dpa) - Acht Jahre nach seinem Tod soll der ehemalige Palästinenserpräsident Jassir Arafat heute exhumiert werden. Damit soll geklärt werden, ob der 75-Jährige einem Giftmord zum Opfer fiel. Der legendäre Palästinenserführer war 2004 in einem Krankenhaus bei Paris gestorben. Die Todesursache konnte damals nicht zweifelsfrei geklärt werden. Seither hält sich bei vielen Palästinensern der Verdacht, der Erzfeind Israel habe den Widersacher vergiftet. Dieser Verdacht verstärkte sich, als Experten im Juli an der Wäsche Arafats Spuren der radioaktiven Substanz Polonium-210 fanden.

UN-Klimakonferenz eröffnet mit «goldener Chance»

Doha (dpa) - Gastgeber Katar hat zur Eröffnung des UN-Klimagipfels alle 194 Teilnehmerstaaten zur Zusammenarbeit aufgerufen. Die nächsten Tage seien eine goldene Chance, die genutzt werden solle, sagte Katars Vizepremier. Der Klimawandel sei eine gemeinsame Herausforderung aller Staaten. Es stehen schwierige Verhandlungen bevor, wie konkret die Ergebnisse sein werden, ist offen. Das Treffen dauert zwei Wochen. Das Gas- und Ölland Katar hat den höchsten Pro-Kopf-Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase weltweit.

Neuer Report wirft Licht auf Pflege in Deutschland

Berlin (dpa) - Rund einen Monat vor Inkrafttreten der Pflegereform von Union und FDP beleuchtet eine neue Studie die Situation der Altenpflege in Deutschland. Die Krankenkasse Barmer GEK legt dazu heute in Berlin einen Pflegereport vor. Der Vorgängerreport von 2010 hatte gezeigt, dass statistisch gesehen insgesamt zwei von drei Bundesbürger dement oder pflegebedürftig werden. Die Studie lenkte den Blick der Öffentlichkeit darauf, dass auf die Sozialkassen in Deutschland eine Kostenlawine zurollt. Die schwarz-gelbe Koalition will mit ihrer Reform unter anderem Demenzkranke besser stellen.