Barcelona (AFP) Die in Katalonien regierenden Nationalisten von Regionalpräsident Artur Mas wollen trotz Stimmenverlusten bei der Wahl am Sonntag am geplanten Referendum über eine Unabhängigkeit der Region festhalten. "Es gibt kein Zurück. Die Befragung wird stattfinden, weil das katalanische Volk dafür gestimmt hat", sagte Regierungssprecher Francesc Homs am Dienstag dem Radiosender Rac 1. Mas selbst hatte nach der Wahl gesagt, eine "deutliche Mehrheit" habe für jene Kräfte gestimmt, die eine Unabhängigkeit befürworten.

