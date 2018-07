Köln (SID) - Justiz-Niederlage für Mediziner Andreas Franke: Autor Hans-Joachim Seppelt und der Westdeutsche Rundfunk (WDR) dürfen wie im WDR-Beitrag vom Januar wieder behaupten, der Arzt habe am Olympia-Stützpunkt Erfurt mit seiner UV-Blutbehandlung eine verbotene Methode angewendet. Laut OLG-Richterin Stefanie Rüntz kam der Senat zur Auffassung, die Kommentare des WDR seien erlaubte Meinungsäußerungen gewesen. Danach zog Franke seinen Antrag auf Unterlassung zurück.

Anders geurteilt hatte im Juni das Landgericht Köln. Damals hatte Franke eine einstweilige Verfügung gegen Autor und Sender erwirkt. Der WDR hatte dann vor dem OLG Einspruch eingelegt.

In die Erfurter Affäre waren 28 Athleten verwickelt. Bisher wurde niemand bestraft. Am 2. November hatte das Deutsche Sportschiedsgerichts (DIS) auch gegen einen Radsportler, der sich vor dem Jahr 2011 bei Franke einer UV-Blutbehandlung unterzog, keine Sanktionen erhoben. Allerdings gab die Nationale Anti Doping Agentur (NADA) am Montag bekannt, sie werde gegen den Freispruch nun doch vor den internationalen Sportgerichtshof CAS ziehen. NADA-Chefjustiziar Lars Mortsiefer begründete dies nach seinem Meinungswechsel so: "Wir wollen auf internationaler Ebene Rechtssicherheit vor allem für diesen Tatbestand für den Zeitraum vor 2011 erlangen."