Beirut (AFP) Die Aufständischen in Syrien haben nach Angaben von Aktivisten erstmals einen Hubschrauber der syrischen Armee mit einer Boden-Luft-Rakete abgeschossen. Die im Exil ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte am Dienstag mit, der Kampfhubschrauber sei von der Rakete getroffen worden, als er Stellungen in der Nähe des Militärstützpunktes Scheich Suleiman im Norden des Landes bombardierte.

