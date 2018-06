Kairo (AFP) Inmitten von Protesten soll in Ägypten schon bald über die Endversion des umstrittenen Verfassungsentwurfs abgestimmt werden. Der Generalsekretär der Verfassungsversammlung, Ahmed Darrag, erklärte in einer von der amtlichen Nachrichtenagentur Mena verbreiteten Mitteilung, die Debatte werde am Mittwochabend zu Ende gehen. Danach sei eine Abstimmung vorgesehen.

