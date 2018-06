Berlin (AFP) Die Bundesregierung will ihre künftigen Hilfszahlungen an Ägypten davon abhängig machen, ob sich Präsident Mohammed Mursi an demokratische Grundsätze hält. "Herr Mursi sollte keinen Zweifel zulassen, dass Ägypten sich auf dem Weg der Demokratie befindet", sagte Entwicklungsminister Dirk Niebel (FDP) der "Bild"-Zeitung (Donnerstagsausgabe). "Das erwarten die Ägypter zu Recht von ihm, und daran werden auch wir ihn messen." Niebel zufolge wird bei den Regierungsverhandlungen mit Kairo im Dezember "über unsere weitere Zusammenarbeit entschieden".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.