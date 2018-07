Berlin (dpa) - Die Bundesregierung drängt vor dem geplanten Abzug der deutschen Kampftruppen aus Afghanistan auf Reformen. Das steht im jährlichen «Fortschrittsbericht» zur Lage im Land, den das Bundeskabinett heute verabschieden will. Darin fordert Berlin insbesondere ein härteres Vorgehen gegen Korruption. Die für 2014 geplanten Präsidentschaftswahlen müssten unter «größtmöglicher Transparenz und Glaubwürdigkeit» stattfinden, heißt es in dem Bericht, der der dpa vorliegt. Zugleich will das Kabinett ein neues Mandat für den Bundeswehr-Einsatz beschließen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.