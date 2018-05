Berlin (dpa) - Die Bundesregierung drängt vor dem geplanten Abzug der deutschen Kampftruppen aus Afghanistan auf Reformen. Im jüngsten «Fortschrittsbericht», der der Deutschen Presse-Agentur dpa vorliegt, fordert Berlin insbesondere ein härteres Vorgehen gegen Korruption.

Die für 2014 geplanten Präsidentschaftswahlen müssten unter «größtmöglicher Transparenz und Glaubwürdigkeit» stattfinden. Bis Ende desselben Jahres sollen die letzten internationalen Kampftruppen das Land verlassen.

Der Bericht wird an diesem Mittwoch vom Bundeskabinett verabschiedet. Er dient dazu, den Bundestag einmal pro Jahr ausführlich über die Entwicklung in Afghanistan zu unterrichten. Zugleich will das Kabinett ein neues Mandat für den seit 2001 laufenden Bundeswehr-Einsatz beschließen. Demnach soll die Truppenstärke von derzeit mehr als 4600 Soldaten bis Februar 2014 auf 3300 Soldaten verringert werden. Ende 2014 soll dann mit dem Kampfeinsatz Schluss sein. Auch darüber hinaus wird aber eine größere Zahl an Bundeswehr-Angehörigen in Afghanistan bleiben.

Kritisiert wird in dem Bericht, dass die Entwicklung des Landes durch Amtsmissbrauch und Vorteilsnahme weiterhin gehemmt werde. Richtern, Staatsanwälten und Polizisten fehlten «nicht selten» die Kenntnisse über die eigenen Gesetze. Wörtlich heißt es: «Gute Regierungsführung und Rechtsstaatlichkeit sind Ziele, deren vollständige Umsetzung noch aussteht.» Deutschland ist am Hindukusch nach den USA und Großbritannien der drittgrößter Truppensteller. Auch bei den zivilen Aufbauhilfen liegt Deutschland auf Platz drei.

Die Bundesregierung mahnt, dass dauerhafter Frieden in Afghanistan nur möglich sei, wenn auch innerhalb des Landes der Versöhnungsprozess Fortschritte mache. «Dies ist bisher nicht gelungen.» In vielen Teilen des Landes sei die Sicherheitslage trotz einer leichten Verbesserung immer noch instabil. In den ersten zehn Monaten wurden demnach 287 Soldaten des internationalen ISAF-Einsatzes getötet. Zum Vergleich: Von Januar bis Oktober 2011 waren es 427.

