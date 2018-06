Scottsdale (dpa) - Microsofts neues Betriebssystem Windows 8 hat sich im ersten Monat seit dem Marktstart mit rund 40 Millionen verkauften Lizenzen besser geschlagen als der Vorgänger Windows 7. Das sagte die zuständige Microsoft-Managerin Tami Reller am Dienstag auf einer Investorenkonferenz.

Hersteller von Notebooks beklagen indessen einen schleppenden Verkaufsstart ihrer neuen Geräte. «Die Nachfrage nach Windows 8 ist noch nicht besonders gut bis jetzt», sagte David Chang, Finanz-Chef von Asus, dem «Wall Street Journal». Konkrete Absatzzahlen wurden nicht genannt.

Selbst populäre Notebooks wie das Vivobook von Asus, einem Notebook mit Touch-Display, liefen derzeit nicht gut, sagte Chang. Dabei könnte das Vivobook wegen seines vergleichsweise niedrigen Preises von unter 500 Dollar die neue Touch-Kategorie populär machen. Windows 8 ist auf die Bedienung über ein Touch-Display optimiert und spielt erst über diese Funktion seine Stärken aus.

Erste Notebooks mit berührungsempfindlichen Bildschirmen sind bereits im Handel, viele Hersteller halten sich allerdings mit einem Marktstart noch zurück. Derzeit machten Touchscreen-Laptops wegen ihrer hohen Preise allerdings noch weniger als 20 Prozent des Marktes aus, zitiert die Zeitung einen Manager von Acer. Zum weit überwiegenden Teil würden deshalb aktuelle Notebooks mit Windows 8 keinen Touch-Screen haben, schätzen laut «WSJ» einige Analysten.

In die Zahl von rund 40 Millionen verkauften Lizenzen fließen nach Angaben von Microsoft sowohl Verkäufe neuer Windows-PCs ein als auch Upgrades vorhandener Systeme. Zum Start kurbelt Microsoft das Geschäft mit besonders günstigen Preisen an: Ein Online-Upgrade kostet beispielsweise bis Ende Januar in Deutschland knapp 30 Euro.

Reller ist erst seit rund 14 Tagen bei Microsoft für Windows 8 zuständig, sie übernahm einen Teil der Aufgaben des langjährigen Windows-Chefs Steven Sinofsky, der überraschend das Unternehmen verlassen hatte.

Mit Windows 8 will Microsoft seine Vormachtstellung bei den PC-Betriebssystemen in die Ära von Tablet-Computern und Smartphones hinüberretten, wo derzeit Apple und Google mit ihren mobilen Betriebssystemen den Ton angeben. Windows 7 war nach dem Debakel von Windows Vista vor drei Jahren mit enormem Erfolg gestartet. Wie viele Lizenzen Microsoft damals im ersten Monat loswurde, sagte Reller allerdings nicht.

Bericht «Wall Street Journal»