Brüssel (AFP) Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU) hat die deutschen Milchbauern aufgerufen, sich im Kampf um höhere Preise für ihr Produkt enger zusammenzuschließen. "In Deutschland könnte die gesamte Milch für die privaten Molkereien in einer Hand gebündelt werden", sagte Aigner am Mittwoch in Brüssel am Rande von Beratungen der EU-Agrarminister. So sei es den Bauern möglich, gegenüber den Abnehmern eine stärkere Marktmacht zu erreichen.

