Brüssel (AFP) Die EU-Kommission will die Europäische Union in den kommenden Jahren grundlegend erneuern und strebt dafür auch Änderungen der EU-Verträge an. "Wir brauchen eine tiefe und echte europäische Wirtschafts- und Währungsunion, um die Vertrauenskrise zu überwinden", sagte EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso am Mittwoch in Brüssel. Die Kommission schlägt einen Mehrstufenplan vor, der langfristig auch einen Schuldentilgungsfonds und die Ausgabe gemeinsamer Schuldscheine der Euro-Länder vorsieht.

