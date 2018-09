Istanbul (AFP) Die Türkei erwartet einem Pressebericht zufolge die Stationierung von zwei Patriot-Raketensystemen der Bundeswehr im Grenzgebiet zu Syrien. Daneben dürfte eine Patriot-Batterie der Niederlande in die Türkei verlegt werden, meldete die türkische Zeitung "Hürriyet" am Mittwoch. Die USA werden dem Bericht zufolge dagegen keine Patriot-Systeme in die Türkei entsenden. NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen betonte, dass die Befehlsgewalt über die Raketen beim Bündnis liegen werde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.